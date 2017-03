၂၀၁၇ Kids’ Choice ဆုေပးပြဲ၌ Little Mix အဖြဲ႔လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ၿပီး ဂၽြန္စီနာ အစီအစဥ္မွဴးလုပ္မည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ Kids’ Choice ဆုေပးပြဲအား မၾကာခင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ဂီတ၊ တီဗြီႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမီလိုဗာတို၊ ခရစၥပရတ္တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သလို ဆုမ်ားလ်ာထားခံရသည့္ သရုပ္ေဆာင္ကီဗင္ဟာ့တ္၊ ခရစၥအီဗန္၊ ခရစၥပိုင္း ႏွင့္ အကမယ္ ေလး ဂ်ိဳဂ်ိဳဆီ၀ါလည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Nickelodeon မွျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ေနက် ဆုေပးပြဲသို႔ ၿဗိတိန္နာမည္ေက်ာ္ မိန္းကေလးဂီတအဖြဲ႕ Little Mix လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္သလို ကာမီလာကာဘယ္လို ႏွင့္ မက္ရွင္းဂန္းကယ္လီလည္း ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္သည္။ Little Mix အဖြဲ႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ေပါက္သီခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ Shout Out to My Ex ႏွင့္ Touch တို႔ကို ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္သည္။

ဒါ့အျပင္ Little Mix အဖြဲ႔သည္ Kids’ Choice ဆုေပးပြဲ ၌ အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး ကမၻာ့ဂီတစတားဆုအတြက္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လ်ာထားခံရသည္။ နာမည္ေက်ာ္ WWE နပမ္းသမား ဂၽြန္စီနာကလည္း ေလာ့စ္အိန္ ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ USC Galen စင္တာ၌ မတ္လ ၁၁ရက္ ည ၈နာရီတြင္ က်င္းပမည့္ အဆိုပါဆုေပးပြဲ၌ အစီအစဥ္မွဴး အျဖစ္ တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Nickelodeon ရဲ႕ Kids’ Choice ဆုေပးပြဲဟာ ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ အႀကီးမားဆံုး ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီႏွစ္ရဲ႕ အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ရမွာကို အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားေနသလို ဂုဏ္လည္းယူမိပါတယ္” ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဂၽြန္စီနာက ေျပာခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္သူသည္ အ့ံၾသမွင္သက္ မိေစမည့္ အရာမ်ားကိုလည္း ဆုေပးပြဲသို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။