ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံရန္ သိန္း ၁၀၀၀ သံုးစြဲခဲ့သူ ေဇယ်ာၿဖိဳးပိုင္ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္မထား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီအား လုပ္ႀကံရန္ ေငြသိန္းေပါင္း ၁၀၀၀ သံုးစြဲခဲ့သူ ေဇယ်ာၿဖိဳးသည္ ကုမၸဏီ ေလးခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး သူ႔ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား အားလံုး မွတ္ပံု တင္မထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

အသက္ ၄၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္း အမွတ္စဥ္ ၃၈ ဆင္း ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေဇယ်ာၿဖိဳးသည္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ ေလးခု ပိုင္ဆုိင္ေသာ္လည္း သူပိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေပ။

ZYP Co., Ltd., ၊ AIS Co., Ltd., ၊ 38 Group Company ၊ ေရာင္ဝါၿဖိဳးကုမၸဏီ စသည္တို႔ကို တည္ေထာင္ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ ေဇာ္ဝင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီစာရင္းတြင္ မေတြ႔ရိွရေပ။

ေရာင္ဝါၿဖိဳးကုမၸဏီကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းက ယေန႔ဆိုသည္။

“ေရာင္ဝါၿဖိဳး ကုမၸဏီကို ပူးေပါင္း တည္ေထာင္ကာ ေအာင္ဝင္းခုိင္ (လြတ္ေျမာက္ေနဆဲ) မွ MD ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအျဖစ္ ေဇယ်ာၿဖိဳး၏ ဇနီးျဖစ္သူ မသီတာလြင္၊ ညီျဖစ္သူ ရဲဟိန္းတို႔အားေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့ပါတယ္” ဟု ရဲခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ရဲခ်ဳပ္က ေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ထိုကုမၸဏီမ်ား၏ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ တည္ေနရာကို ေျပာဆိုသြားျခင္းမရွိပါ။ ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈအၿပီး ျဖစ္စဥ္ကို ရဲခ်ဳပ္က ေျပာဆိုရင္း ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္က ေဇယ်ာၿဖိဳးႏွင့္ ေအာင္ဝင္းခိုင္တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္ ပဒုမၼာ (၂) လမ္းရွိ ေရာင္ဝါၿဖိဳး ကုမၸဏီ႐ံုးခြဲသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ရဲခ်ဳပ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ “ေဇယ်ာၿဖိဳးဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းမွာ ေအာင္ဝင္းခိုင္၊ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းတို႔ႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ဒန္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ မၾကာခဏ သံုးဦး ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွာ ေတြ႔ေနၾကရတဲ့ ဦးကိုနီရဲ႕ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ လူငယ္သဘာဝအရ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္” ဟု ရဲခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

လုပ္ႀကံမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ဒန္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ေအာင္ဝင္းခိုင္ႏွင့္ ေဇယ်ာၿဖိဳးတို႔ ေတြ႔ဆံုကာ က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၀၀၀ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

“ေအာင္ဝင္းခိုင္မွာ ဦးကုိနီအား သတ္ျဖတ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္ခန္႔မွာ ေဇယ်ာၿဖိဳးမွ ေအာင္ဝင္းခိုင္ကို ေမာ္ဒန္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ ခ်ိန္းဆိုၿပီး ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ အား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ဘဏ္က လႊဲသည္လား၊ လက္ငင္းေပးသည္လား ဆိုသည္ကိုမူ ရဲခ်ဳပ္က ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပသထားေသာ ေဇယ်ာၿဖိဳးထံမွ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ပစၥည္းမ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုတြင္မူ “ေဇယ်ာၿဖိဳးမွ ေငြလႊဲရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မွတ္တမ္း” ဟု ပံုစာထိုးလ်က္ ျပသထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈကို ပုဂၢိဳလ္ေရး မေက်နပ္ခ်က္ေၾကာင့္ဟု ရဲက ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားခဲ့ၿပီး အမႈကြင္းဆက္သည္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနေသးသည့္ ေအာင္ဝင္းခိုင္ကို ဖမ္းမိမွသာလွ်င္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အတြက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သည္ကို အေျဖထုတ္ႏုိင္မည္ဟုလည္း ရဲက ဆိုသည္။



ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဦးကုိနီပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံရမႈ မႈခင္းျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သတ္ျပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပတုိက္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။