ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ ဘရက္ပစ္ႏွင့္ ကြာရွင္းမႈအေၾကာင္းကို ဖြင့္ဟခဲ့သည့္ အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ

လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလတုန္းက မင္းသားဘရက္ပစ္ႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္ဆဲခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီသည္ မ်က္ရည္မ်ားကို ထိန္းႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့ရသည္။

ဘီဘီစီႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴး၌ မင္းသမီးလည္းျဖစ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူလည္းျဖစ္သည့္ သူမက လူအမ်ားအျပား စိတ္၀င္စားခဲ့ေသာ သူမႏွင့္မင္းသားဘရက္ပစ္တို႔၏ လမ္းခြဲမႈအျပီးတြင္ သူမ၏မိသားစုသည္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ကာလတို႔ကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံခဲ့ရသည္ဟု ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲ့ဒီ့တုန္းက အရမ္းကိုခက္ခဲတ ဲ့အခိုက္အတန္႔ေတြ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္ဆိုတာကလြဲလုိ႔ ကၽြန္မအဲ့ဒီ့အေၾကာင္းေတြကို အမ်ားၾကီးမေျပာခ်င္ပါဘူး” သူမက ၀မ္းနည္းစြာေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔ဟာ မိသားစုေတြပါ။ ျပီးေတာ့ မိသားစုေတြ အျဖစ္အျမဲရွိေနမွာပါ။ ျပီးေတာ့ အဲ့လိုခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးေတာ့ ပိုမိုၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္တဲ့ မိသားစုျဖစ္ လာဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

“ကၽြန္မအာရံုထားတာ ကၽြန္မရဲ႕ကေလးေတြပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ကေလးေတြပါ။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္မအာရံုထားတာက ဒါကိုဘယ္လုိေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲ ဆိုတာပါပဲ” ဟု ဂ်ိဳလီကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔ မိသားစုပိုမိုၾကံ႕ၾကံ႕ခံနုိင္ဖုိ႔၊ ပိုမို ေသြးနီးလာဖို႔ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနပါတယ္ “ဟု သူမကေျပာခဲ့သည္။

ဂ်ိဳလီႏွင့္ဘရက္ပစ္တို႔၏ ကေလး၆ဦးစလံုးသည္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ကေမၻာဒီးယား၌ အထူးပြဲျပသမည့္ သူမ၏ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားေသာ “ First They Killed My Father” ရုပ္ရွင္အတြက္ ေရာက္ရွိေနၾကသည္။ အဆိုပါပြဲသည္ မင္းသားဘရက္ပစ္ႏွင့္ကြာရွင္းျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ိဳလီ၏ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ လူျမင္ ကြင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။