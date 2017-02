ကေမၻာဒီးယား၏ ခက္ခဲေသာႏွစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ျပခဲ့ေသာ အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ

နာမည္ေက်ာ္မင္းသမီး အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီသည္ ကေမၻာဒီးယားတြင္ လုပ္မည့္သူမ၏ ရုပ္ရွင္အထူးျပသပြဲမတိုင္မီတြင္ သူမကို လႈပ္ႏႈိးေစခဲ့ေသာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခမာနီတို႔ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ခံရသည္ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ကိုရိုက္ကူး ထားသည့္ First They Killed My Father ဇာတ္ကားရံုတင္မျပသခင္တြင္ ဂ်ိဳလီသည္ အထူးသီးသန္႔အင္တာ ဗ်ဴးတစ္ခုလုပ္ခဲ့သည္။

သူမက သူမရိုက္ကူးထားေသာ ရုပ္ရွင္သည္ အဆိုပါ အခိုက္အတန္႔ကိုၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျပီး စိတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳးတို႔ အေနျဖင့္ ထိုကာလအေၾကာင္း ပိုမိုပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုေစႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ခမာနီမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈတြင္ လူေပါင္းႏွစ္သန္းခန္႔ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ေအဂ်င္စီ၏ အထူးသံတမန္ျဖစ္ေသာဂ်ိဳလီသည္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ သူမ၏ ေပါက္ကား Lara Croft:Tomb Raider ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးစဥ္တြင္ ကေမၻာဒီးယားလုိ႔ ပထမဦးဆုံုးအႀကိမ္ အလည္ အပတ္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္ သူမသည္ ကေမၻာဒီးယားမွ မက္ေဒါ့စ္အမည္ရွိ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေမြးစားခဲ့ျပီး သူမမိသားစုထဲ ၌အၾကီးဆံုး သားၾကီးတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။

“ကၽြန္မ ဒီႏုိင္ငံကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ဒီကလူေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ က်မကမၻာၾကီးအေၾကာင္း သိခဲ့သမွ်ဟာ အနည္းအက်ဥ္းေလးပါပဲ ဆိုတာကို နားလည္ခဲ့ရ ပါတယ္” ဟု သူမက အင္တာဗ်ဴးတြင္ေျပာခဲ့သည္။