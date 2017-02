စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ICSB

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ။ ။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ ICSB Myanmar အဖြဲ႕အစည္း မိတ္ဆက္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းရွိ Prime Hill Business Square တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ICSB Myanmar ဆိုသည္မွာ International Council for Small Business ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစလုပ္မည့္သူမ်ားကို အကူအညီမ်ားေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ICSB သည္ အေမရိကန္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အကူအညီေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က Not for Profit ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးအျမတ္ကို ရည္ရြယ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ Small Business ေတြက အေရးပါတယ္။ ဒီအပိုင္းကအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တတ္စြမ္းသေလာက္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Vice President of ICSB Myanmar မွ ဦးမ်ိဳးမင္းက မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံတကာမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္းမွ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႔ေနသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ICSB ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ အကူအညီမ်ားကိုရယူရန္လိုအပ္ေနၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု ICSB Myanmar အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

“လုပ္ငန္းေသးေသးေလးဆိုေပမယ့္ သမရိုးက်အတိုင္းသြားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေန႔မွာအစ္မတို႔ သြားမွာပဲ၊ အဲ့ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး Local အခ်င္းခ်င္း ပိုၿပီးေတာ့ Connected ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ အခ်င္းခ်င္း Knowledge ေတြ Sharing လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကလည္း ဘယ္လိုျဖစ္လာသင့္လဲဆိုရင္ ၿပိဳင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းဆိုတဲ့ ဘက္ကိုသြားမွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းေသးေသးေလးေတြက အသက္ရွင္မွာျဖစ္တယ္။” ဟု ICSB မွ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕၀င္ မစိမ္းဝတ္ရည္က ေျပာသည္။

ICSB ၏ ျမန္မာျပည္ရံုးခြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အိမ္ႀကီးလမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ICSB Myanmar ၏ Facebook ကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ICSB ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး လာမည့္ေအာက္တုိဘာလတြင္ ASEAN SME Summit လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။