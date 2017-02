ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ Q အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ အဲလက္မက္ကို၀င္ အသက္၉၁ တြင္ ကြယ္လြန္

ဂ်ိမ္းဘြန္းဇာတ္ကား Never Say Never Again တြင္ မင္းသားေရွာင္ကြန္နရီႏွင့္ အတူ ဂ်ိမ္းဘြန္းအတြက္ ပစၥည္း ကရိယာမ်ား တီထြင္ေပးသူ Q အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျဗိတိန္မင္းသားႀကီး အဲလက္မက္ကိုဝင္သည္ အသက္ ၉၁ႏွစ္အရြယ္၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

သူ၏ ကြယ္လြန္မႈသတင္းအား Conway Van Gelder Grant ေအဂ်င္စီက တြစ္တာမွ တဆင့္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ေတာ္၀င္ျပဇာတ္ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းမွ သင္တန္းဆင္းျဖစ္ေသာ မင္းသားႀကီးအဲလက္သည္ ၁၉၂၅ခုႏွစ္၌ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး ေတာ္၀င္ရွိတ္စပီးယား ျပဇာတ္အဖြဲ႕တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ကာ ၁၉၇၃ခုႏွစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Equus တြင္လည္း ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ျပဇာတ္မင္းသားႀကီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားျပဇာတ္ရံုမွ မင္းသားႀကီးအား “သူ႕ရဲ႕မ်ိဳးဆက္ အတူတူေတြထဲမွာ အဆင့္ျမင့္ဆံုး သရုပ္ေဆာင္ေတြထဲ ကေလးစားစရာေကာင္းေသာ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္”ဟု တြစ္တာ၌ ဂုဏ္ျပဳေရးသားခဲ့သည္။

ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကားမွ ဇာတ္ေကာင္ Q ေနရာတြင္ ဘန္၀တ္ရွ္ေရွာ၊ ဒတ္စ္မြန္လီေ၀းလ္ ႏွင့္ ဂၽြန္ကလိစ္တို႔က လည္း သရုပ္ေဆာင္ဖူးပါသည္။

အဲလက္မက္ကို၀င္သည္ ၁၉၇၂ခုႏွစ္တြင္ OBE ဆု၊ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ CBE ဆု စေသာဆုမ်ားကို ဆြတ္ခူးခဲ့ျပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဂ်င္းဟုေခၚေသာ ညီမတစ္ဦး၊ တူ ၂ ဦး ႏွင့္ တူမ ၂ ဦးက်န္ရွိခဲ့သည္။

Ref: BBC