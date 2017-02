၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး အဆိုေတာ္ျဖစ္လာသည့္ ဒရိတ္ခ္

နာမည္ေက်ာ္လူၾကိဳက္မ်ားေသာ One Dance သီခ်င္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဒရိတ္ခ္သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၏ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး အဆိုရွင္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ကေနဒါအဆိုေတာ္ျဖစ္သူ ဒရိတ္ခ္သည္ သူ၏ ေလးခုေျမာက္အယ္လ္ဘမ္ျဖစ္သည့္ Views ျဖင့္ အခ်ပ္ေရသန္း ေပါင္းမ်ားစြာေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ကာ အင္တာနက္မွ ထုတ္လႊင့္မႈအၾကိမ္ေရလည္း ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္က အၾကီးအက်ယ္ ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့ေသာ အဒဲလ္ႏွင့္ Coldplay အဖြဲ႕တုိ႔အား ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုးအဆုိရွင္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း IFPI ဂီတလုပ္ငန္းစု၏ အဆိုအရသိရသည္။

ျဗိတိန္တြင္လည္း ဒရိတ္ခ္၏ Views အယ္လ္ဘမ္ထဲမွသီခ်င္းျဖစ္ေသာ One Dance သည္သီခ်င္းဇယား၏ထိပ္ ဆံုးေနရာ၌ ၁၅ပတ္ၾကာေအာင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ဘရိုင္ယန္အဒမ္၏ I Do It For You သီခ်င္း၏ စံခ်ိန္ကိုေက်ာ္ ျဖတ္ဖုိ႔နီးစပ္ခဲ့သည္။

ဒရိတ္ခ္၏ Views အယ္လ္ဘမ္သည္ အေမရိကန္၌လည္း တစ္ႏွစ္တာသီခ်င္းဇယား၌ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျပီး အခ်ပ္ေရ ၄.၁သန္းေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒရိတ္ခ္သည္ IFPI ၏ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုး ကမၻာတစ္၀န္းေတးသံသြင္းအဆိုရွင္ဆုကိုဆြတ္ခူး ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဆုကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ One Direction အဖြဲ႔၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေတလာဆြစ္ႏွင့္၊ ၂၀၁၅တြင္ အဒဲလ္တုိ႔ကအသီသီးဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: BBC