ပီကာဆုိရဲ႕ လိင္အသားေပးပန္းခ်ီကားမ်ား ျပခန္းဖြင့္လွစ္ျပသ

လီမာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ။ ။ ကမာၻေက်ာ္ စပိန္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ပါဘလိုပီကာဆိုရဲ႕ လိင္ေဇာင္းေပးတဲ့ ပန္းခ်ီကား ၂၈ ကားကို ပီ႐ူးႏုိင္ငံ လီမာၿမိဳ႕ေတာ္က Pancho Fierro ဂယ္လာရီမွာ ျပခန္းဖြင့္လွစ္ျပသပါတယ္။

လိင္ကာမႏႈိးဆြတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြအျဖစ္ ဝတ္စလစ္ေယာက္က်ား၊ မိန္းမပုံေတြ၊ ဒ႑ာရီလာ သတၱဝါဆန္းပုံေတြနဲ႔ ေဖာ္က်ဳးေရးျခယ္ထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကို ျပပြဲခင္းက်င္းတာျဖစ္ပါတယ္။

လီမာၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးက ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဒီဂယ္လာရီမွာ ပီ႐ူးႏုိင္ငံအတြင္း ပထမဆုံးအျဖစ္ ပီကာဆိုရဲ႕ ကာမဂုဏ္အသားေပး ေဖာ္က်ဳးလြန္းတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကို ခင္းက်င္းျပသတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပပြဲမွာ ပန္းခ်ီကားတြဲ ႏွစ္တြဲအေနနဲ႔ ျပသထားပါတယ္။ ပထမပန္းခ်ီစီးရီးျဖစ္တဲ့ The Burial of the Count of Orgaz မွာ ကားေပါင္း ၁၃ ကားပါၿပီး The Double Flute မွာေတာ့ ပန္းခ်ီကား ၁၅ ကား ပါဝင္ပါတယ္။

The Burial of the Count of Orgaz ပန္းခ်ီးစီးရီးမွာ ပါဝင္တဲ့ ပန္းခ်ီးကားႏွစ္ကားဟာဆိုရင္ ပီကာဆိုရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ေတြမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုျပသထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြမွာ ပီကာဆိုရဲ႕ လိင္စိတ္သာယာမႈကို ႏူးႏူးညံညံ ျခယ္မႈန္းထားေၾကာင္း၊ ယခင္လက္ရာေတြနဲ႔ လုံးလုံးကြဲထြက္ၿပီး လြတ္လပ္ၿပီးေျမာက္စြာ ေဖာ္က်ဳးထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြပဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပခန္းတာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။