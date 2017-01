ျမန္မာ့အႀကီးဆုံးဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံနဲ႔ ပန္းမန္ လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီး ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ဆုိင္ခန္းအခ်ဳိ႕ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ရွိေန

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆုံးဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံနဲ႔ ပန္းမန္ လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးတစ္ခုကေတာ့ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ႐ုပ္လုံးေပၚလာဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေစ်း႐ုံတည္ေဆာက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ေလာက္ ၿပီးစီးေနၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ အခ်ဳိ႕ ေစ်းဆုိင္ခန္းေတြကုိကနဦးဖြင့္လွစ္သြားဖုိ႔ ရွိေနတယ္လုိ႔ အဲဒိေစ်းသစ္ႀကီးကုိ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအက္ဂ႐ုိအိတ္ခ်ိန္းအမ်ားပုိင္လီမိတက္-MAEX ဘက္ကေျပာဆုိထားပါတယ္။

အိမ္ေနာက္ေဖးက ျခံထြက္သီးႏွံေတြ၊ လယ္စုိက္ခင္းထဲကအသီးအရြက္ေတြ မီးဖုိေခ်ာင္သုံး ၀လံေတြ..ေသးေသးပဲျဖစ္ျဖစ္ အႀကီးႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေနရာထဲမွာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ့္ တညင္းကုန္းအဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးကေတာ့ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယခင္ တညင္းကုန္းေစ်းေဟာင္းရဲ႕ အနီးမွာ ႐ုပ္လုံးေပၚလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေျမျပင္ကေနေခါင္အျမင့္ ၄၈ ေပရွိေပရွိတဲ့ ေစ်း႐ုံႀကီးေတြကေတာ့ ေျမအက်ယ္ ၈၃ ဧကအေပၚမွာေနရာယူထားတာပါ။ ဒါကုိ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအက္ဂ႐ုိအိတ္ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္-MAEXအေနနဲ႔ အဆင့္ ၄ ဆင့္နဲ႔ ပုိင္းျခားတည္ေဆာက္ေနတာျဖစ္ၿပီးပထမအဆင့္ကိုေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ ကုမၸဏီဘက္ စုိင္းျပင္းေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

"အခုအခ်ိန္အထိကုိပထမအပုိင္းအေနနဲ႔ ေစ်း႐ုံႀကီး ၃ ႐ုံရယ္ Shop House ၃၂ လုံးကုိစတင္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ဒီေစ်း႐ုံႀကီး ၃ ႐ုံမွာေစ်း႐ုံႀကီး ၂ ႐ုံျဖစ္တဲ့ Whole Sale Fruit ( သစ္သီးလက္ကားေစ်း႐ုံ) တစ္႐ုံရယ္၊ Whole Sale Vegetable and Kitchen Ware( မီးဖုိးေခ်ာင္သုံးဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ၀လံ လက္ကားေစ်း) ေစ်း႐ုံေတြကေတာ့ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးေနပါၿပီ။ မၾကာခင္မွာပဲဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေအာင္ အတြင္းပုိင္းအၿပီးအေခ်ာသတ္လုပ္ငန္းကုိေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ ေတာင္သူလက္လီေရာင္းေစ်း႐ုံ (Ground Market ) ကေတာ့ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီးေတာ့ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ၿပီးပါၿပီ။အဲဒိေစ်း႐ုံကုိေတာ့ ဒီလ (ဇန္န၀ါရီ) အကုန္မွာ ၿပီးေအာင္ တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။" လို႔ MAEX(တညင္းကုန္းအဆင့္ျမင့္

လက္ကားေစ်း) ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

တညင္းကုန္းဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီး၀လံနဲ႔ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်းသစ္စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္မွာဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္ လီမိတက္က လုပ္ငန္းတင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒိကေနတင္ဒါစည္းကမ္းေတြအရအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ကို္င္ ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွာ ဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္က ဦးေဆာင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိရွယ္ယာရွင္ေပါင္း ၂၁ ဦးနဲ႔ ျမန္မာအက္ဂ႐ုိအိတ္ခ်ိန္းအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္-MAEXအျဖစ္ဒီေစ်းသစ္စီမံကိန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါေစ်းသစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးMAEX ရဲ႕ BOD ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးဝင္းေအာင္က "သူတုိ႔ရဲ႕ ထြက္တဲ့ သီးႏွံကုိစားသုံးသူလက္ထဲေရာက္ဖုိ႔ ၾကားမွာအဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေရာက္ေတာ့ စားသုံးသူေတြ အေနနဲ႔လည္း တန္ဘုိးျမင့္ေပးရတယ္။ ေနာက္ၿပီးစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူေတြ အတြက္က်ေတာ့လည္း တန္ဖိုးအျပည့္အဝမရဘူး၊ အဲဒါေတြကုိ ခ်ဳံ႕ပစ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္တာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြက္လည္းအင္မတန္ အက်ဳိးရွိမယ္..”လို႔ ဆုိပါတယ္။

ေစ်းသစ္စီမံကိန္းရဲ႕ ပထမအဆင့္မွာဆုိင္ခန္းေပါင္း ၅၅၀၀ ေလာက္ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ကနဦးဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေလာက္နဲ႔ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တညင္းကုန္းဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံနဲ႔ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးမွာ လက္ကားေစ်း႐ုံ၊ ေတာင္သူေန႔ခ်င္းေရာင္းလက္လီေစ်း႐ုံအျပင္ ပြဲ႐ုံလူေနဆုိင္ခန္းစတာေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ကားေရာင္းခ်မယ့္ ဆုိင္ခန္းေတြကုိေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳပဲအငွားစနစ္နဲ႔ လုပ္ကုိင္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

"ေစ်း႐ုံေတြထဲမွာရွိတဲ့ ဆိုင္ခန္းေနရာေတြကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လုံး၀ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳပါဘူး၊ အားလုံးကိုအငွားစနစ္နဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က်င့္သုံးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သစ္သီး၀လံေရာ ပန္းမန္ေရာလက္ကားေရာင္းမယ့္ ေစ်း႐ုံမွာဆုိရင္ ဆုိင္ခန္းအက်ယ္က ၅ ေပ × ၁၁ ေပ၊ ၅ေပ×၁၃ ေပအက်ယ္ ၂ မ်ဳိးပါပါ့မယ္။ ေစ်းေရာင္းခ်ခ်င္တဲ့ သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာအငွားစနစ္နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိလည္းဒီ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာပဲ အမ်ားျပည္သူကုိေၾကညာဖုိ႔ ရွိပါတယ္။" လို႔ MAEX ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႀကီးက ရွင္းျပပါတယ္။

လက္ကားေစ်း႐ုံရဲ႕ ဆုိင္ခန္းေတြကုိငွားရမ္းတဲ့ ေနရာမွာလည္းလစဥ္ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ငွားရမ္းသြားမွာျဖစ္ၿပီးငွားရမ္းသူေတြအေနနဲ႔ ငွားရမ္းမယ့္ ဆုိင္ခန္းလစာရဲ႕ ၆ လ(သုိ႔) တစ္ႏွစ္စာစေဘာ္ေငြ ေပးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေရႊ႕ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ငွားမယ္ဆုိတာကုိ MAEX ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕မ်ားေဆြးေႏြး ေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေန႔ခ်င္းေရာင္းခ်လုိ႔ရမယ့္ ေတာင္သူလက္လီေစ်း႐ုံအတြက္ ေျမေနရာကုိေရာဘယ္လုိစီစဥ္ထားသလဲဆုိတာနားေထာင္ရေအာင္ပါ။

"သူသည္ ဒီေန႔ လာေရာင္းတယ္ဆုိရင္ ဒီေန႔ပဲယူထားလုိ႔ရတယ္၊ ေရာင္းမယ္ဆုိရင္ တစ္ေန႔စာေပးၿပီးေရာင္းလုိ႔ရတယ္၊ ေနာက္ေန႔ ကုိယ္ပစၥည္းေတြ ကုန္သြားၿပီဆုိရင္ ဒီဆုိင္ခန္းကို ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းဖုိ႔လည္း မလုိေတာ့ဘူး၊ အဲဒိအတြက္လည္းကုန္က်စားရိတ္လည္းေပးစရာမလုိေတာ့ဘူး၊ အဲဒိအထိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ထားတယ္။" ဦးဝင္းေအာင္က ျဖည့္စြက္ေျပာပါတယ္။

ေစ်းသစ္စီမံကိန္းႀကီးရဲ႕ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈကက်ပ္ေငြ ၉၉.၈ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ ရွိေနတဲ့ ပထမအပုိင္းအတြက္ က်ပ္ေငြ ၂၅.၁၈ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလ်က္ ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး အဲဒိထဲက က်ပ္ေငြ ၅ ဘီလီယံကုိအမ်ားျပည္သူ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔ MAEX ဘက္ကစီစဥ္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းအလုံးစုံအၿပီးအစီးကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအတြင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။