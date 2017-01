ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ရာထူးအပ္ႏွင္းပြဲ၌ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္အစီအစဥ္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္ အဆိုေတာ္ ဂ်နီဖာေဟာလီးေဒး

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ။ ။ ဘရုတ္ေ၀းစတားျဖစ္သည့္ အဆိုေတာ္ ဂ်နီဖာေဟာလီးေဒးဟာ ျပီးခဲ့ေသာ စေနေန႔တုန္းက သူမဟာ အေရြးခ်ယ္ ခံသမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ရာထူးအပ္ႏွင္းပြဲတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ အစီအစဥ္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျပီး အကယ္၍ထုိပြဲတြင္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါက သူမရဲ႕လိင္တူခ်စ္သူပရိတ္သတ္မ်ားအေပၚတြင္ သစၥာေဖာက္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း အြန္လုိင္းေပၚ၌ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘရုတ္ေ၀းျပဇာတ္ရံုၾကီးရဲ႕ဂီတေနာက္ခံျပဇာတ္မ်ားျဖစ္သည့္ Dreamgirls ႏွင့္ Your Amrs Too Short to Box with God တုိ႔ျဖင့္လူသိမ်ားခဲ့သလို Tony ဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ေသာ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ဂ်နီဖာေဟာလီးေဒး၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအား ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ အတည္ျပဳစာရြက္ကို ေဖ်ာ္ေျဖေရး သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ The Wrap မွ အင္တာနက္ေပၚ၌ တင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုစာထဲ၌ “က်မရဲ႕သတိဟစ္လင္းခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ရိုးသားစြာ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ သမိုင္းမွာ အလြန္ အေရးပါတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ က်မရဲ႕ပညာမဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အျခားသူေတြအေပၚ ရိုက္ခတ္သလုိျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ အတြက္၊ ျပီးေတာ့ က်မရဲ႕ပရိတ္သတ္ေတြကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့ရျပီး ၀မ္းနည္းပူေဆြးေစမိခဲ့တဲ့အတြက္ က်မေတာင္းပန္ပါတယ္” လို႔ ေဟာလီးေဒးက သူမ၏ေၾကညာစာရြက္ထဲတြင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။