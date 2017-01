ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ (နိဂံုးပိုင္း)

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

အဲဒီေတာ့ ICRC လို အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးေတြ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေတြက သူတို႔က Private သြားတယ္ထင္ပါတယ္။ သူတုိ႔အစီအစဥ္နဲ႔ သူတို႔ သြားတာဆုိေတာ့ တစ္ခါတစ္ခါမွာ သြားလုိ႔မရဘူးဆုိတာက ဆရာဘယ္လုိျမင္သလဲ။ ဘယ္လုိျဖစ္ေနလို႔လဲ။

ဦးေဇာ္ေဖဝင္း

ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ပထမတစ္ခ်က္က ICRC ေတြလုိမ်ိဳး အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ သြားခြင့္ျပဳမယ္ဆုိရင္ သူတို႔ရဲ႕လံုၿခံဳေရးကုိ ဒီဘက္က တာဝန္ယူမေပးႏုိင္ဘူးေပါ့။ အဲဒီလုိျပႆနာမ်ိဳးေတြ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိုလို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းေတြကေန အျပစ္တင္မွာစုိးလို႔ မေပးဘူးလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ယူဆပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အႀကံေပးႏုိင္တဲ့ အျမင့္ဆံုးအဆင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာကို ကၽြန္ေတာ္က အႀကံေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာဝန္က ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အႀကံေပးမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ ဆံုးျဖတ္လို႔ရရင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က တင္ျပရပါတယ္။ အဲလိုတင္ျပမွသာလ်င္ အစုိးရအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ ဘယ္လုိသံုးပါစြဲပါ ဘယ္လုိလုပ္ပါဆုိၿပီးေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆရာအဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီမွာ ပထမတုန္းကေတာ့ သံုးခဲ့ၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ေရွ႕လာမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အစရွိသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေနရဦးမယ့္ အေျခအေနေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဥပမာဆုိလို႔ရွိရင္ အစည္းအေဝးေတြ အခမ္းအနားေတြလုပ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ေငြေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာ သံုးသင့္သလဲ ဘယ္ေလာက္ ထပ္သံုးဖုိ႔မ်ား မွန္းလုိ႔ရႏုိင္မလဲ။

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခုနကေျပာသလိုေပါ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ေဒသေတြမွာ ေနရပ္ကုိ စြန္႔ခြာသြားရတဲ့ ျပည္သူေတြ အဲဒီျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ဖို႔လိုတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးေပါ့ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခုနကေျပာသလိုေပါ့ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ ကေလးငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါသြားတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ပညာေရးေပ့ါဗ်ာ။ လူငယ္ေတြ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးကလည္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂါတ္ေကာင္းဖို႔က သူတို႔ပညာေရးကလည္းပဲ တကယ့္ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ပညာေရးမ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔လုိတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခုနကေျပာသလိုေပါ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာက်ေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ေဒသ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြမွာက်ေတာ့ ေက်ာင္းေတြကုိ ျဖစ္သလုိဖြင့္ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အေၾကာင္းအက်ိဳး စီေလ်ာ္မႈမရွိဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုကလည္းပဲ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းကလည္း အရမ္းအေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ စားဝတ္ေနေရးရယ္၊ ပညာေရးရယ္၊ က်န္းမာေရးရယ္ ဒါေတြကုိ သံုးတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္အျမင္အားျဖင့္ေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ အဲဒါကိုလည္းပဲ ခုနကေျပာသလုိ သတင္းမီဒီယာေတြေရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ အားလံုးကေတာ့ ဝိုင္းေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လုိအပ္တယ္။ အဲဒီလုိ ဝိုင္းေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုကိုလည္းပဲ အစိုးရေတြ လႊတ္ေတာ္ေတြကလည္း အေလးအနက္ထားဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အစုိးရေတြ လႊတ္ေတာ္ေတြကိုယ္တုိင္က သတင္းမီဒီယာေတြ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ အေလးထားမွ ဒီလုပ္ငန္းမွာ သတင္းမီဒီယာေတြ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ေနရာကလည္း ပုိၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သံုးသပ္ပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဆရာ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိန္း ေျပာသြားတာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတြ သံုးတဲ့ေနရာမွာ အခမ္းအနားေတြမွာပဲ သံုးစြဲမေနပဲနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ အစရွိသည္အားျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး အစရွိသည္အားျဖင့္ ဒီေနရာေတြမွာလည္း သံုးသင့္တယ္လို႔ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဆရာမကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ေမးပါရေစ။ ဆရာကေတာ့ အၾကမ္မ်ဥ္းေျပာသြားတာေပါ့ေနာ္။ ဆရာမက ဒီ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသကေနၿပီးေတာ့ လာတယ္ဆုိေတာ့ တကယ့္တကယ္ လက္ေတြ႔အေျခအေနမွာေရာ သူတို႔ေတြအတြက္ တကယ့္တကယ္ အေရးႀကီးတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ျမင္ေတြ႔ရသလဲ။

ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္း (ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီဝင္)

(Alliance for Gender Inclusion in the Peace Procwess)

အေရးႀကီးတဲ့လုိအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခႏၶာပုိင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္လို႔ပဲ ကၽြန္မကေတာ့ အဲလိုမ်ိဳး ခြဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းလုိအပ္တဲ့ ခႏၶာပိုင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဆရာက ေျပာသြားပီးပါၿပီ။ စားဖို႔လိုပါတယ္။ ေနဖုိ႔လိုတယ္၊ ပညာေရးလုိတယ္။ ဒီမွာ ကၽြန္မ နဲနဲေလးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ေျပာၾကည့္ခ်င္တယ္။

ကၽြန္မတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အေလ့အထ လုပ္ေပးႏုိင္မွ ရပါမယ္။ အဲလိုလုပ္ဖို႔ကလည္း ကၽြန္မတို႔က ပညာေရးလို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ စနစ္ကိုပါ ေျပာင္းဖို႔လုိပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ေတြမွာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ေလးစားတက္တဲ့စနစ္ မခြဲျခားပဲ တန္းတူညီမွ်တဲ့စနစ္ ၿပီးလို႔ရွိရင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တကယ့္သေဘာသဘာဝကုိ နားလည္ႏုိင္မယ့္ စနစ္ေတြလည္း လုိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လူေတြက အဲဒီစနစ္ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးကုိ ေကာင္းေကာင္းမသံုးစြဲတဲ့အခါမွာ အဲဒီစနစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလာတာေတြက အရည္အေသြးမရွိတာေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဆုိရင္လည္း အဲဒီအတုိင္းပါပဲ ေက်းလက္ေဒသ တကယ္ပဲ IDP ကန္႔ေတြမွာ ကၽြန္မ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁ လကပဲ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေရာက္ပါတယ္။ ေမးလုိက္တဲ့အခါမွာ ေဆးခန္းမသြားဘူးလားဆုိေတာ့ ေဆးခန္းသြားရင္ ဗိုက္နာလည္း ပါတာစီတေမာ့ပဲ ေခါင္းကိုက္လည္း ပါတာစီတေမာ့ပဲတဲ့ အဲေတာ့ ပါတာစီတေမာ့ ေဆးခန္းလို႔ေတာင္ နာမည္ေပးေနတယ္တဲ့။ ၿပီးရင္ တခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာဆုိရင္ ဒိတ္ေတြက လြန္ေနၿပီ။ ဒိတ္ေအာက္ေနၿပီ။ အဲေတာ့ အဲဒါေတြက မျဖစ္သင့္တဲ့အရာေတြလုိ႔ဆုိၿပီး သြားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေပမယ့္လည္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကိုယ္တုိင္က အခ်င္းခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကၽြန္မတို႔ေတာင္မွ ေသာက္စရာေဆးမရွိရင္ ဒီ ဒိတ္ေအာက္တဲ့ေဆးေတြကုိပဲ ေသာက္ေနရပါတယ္တဲ့။ အဲေတာ့လည္း ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ခက္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔က ဘတ္ဂ်က္ေတြကို စနစ္ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ေနရာမွာ သံုးဖုိ႔လိုပါတယ္။ ၿပီးရင္ အခု ကၽြန္မတုိ႔ျဖစ္ေနတာက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပါ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မလံုၿခံဳမႈေတြ အမ်ားႀကီးခံစားေနရတဲ့အတြက္ သူတို႔ကုိ စိတ္ပိုင္း ပံ့ပုိးေပးႏိုင္မယ့္ ဟာေတြလည္း ကူညီေပးဖို႔ လုိပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အခ်ိန္ေလးလည္း နဲနဲလင့္ေနၿပီဆိုေတာ့ ဆရာေရ အတိုခ်ဳပ္ေလးေပါ့ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘတ္ဂ်က္ေတြလည္း ခ်ေပးၿပီ ႏုိင္ငံတကာကလည္း အကူအညီေတြ ေပးေနၿပီ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာကလည္း ဘတ္ဂ်က္လို႔ ေျပာလို႔ရွိရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးလုိက္ၿပီ အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံအတြက္ ဦးေဆာင္ျပဳေနတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ တုိတုိေလး တစ္ခုေလာက္ ေျပာေပးလုိ႔ရမလား။

ဦးေဇာ္ေဖဝင္း

ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဟုတ္ကဲ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ ေငြေၾကးသံုးစြဲတာကေတာ့ လုိအပ္ရင္ လိုအပ္သလို သံုးစြဲရမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီးတာကေတာ့ မူဝါဒပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ရာ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ မူဝါဒမ်ိဳး ရွိဖုိ႔ေတာ့လိုပါတယ္။ အဲဒါက ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က စၿပီးေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔လံုးေပါ့ေနာ္ အထူးသျဖင့္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ တပ္မေတာ္ေပါ့ ပဋိပကၡဆုိလုိ႔ရွိရင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဟာ အေရးႀကီးဆံုး အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ အဲေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ေရာ တစ္ဖက္က လက္နက္ကုိင္ၿပီးေတာ့ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ႕ေရာ သူတုိ႔အားလံုးမွာ တူညီတဲ့ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္တစ္ခုေတာ့ ရွိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါမွသာလ်င္ သံုးတဲ့ပက္ဆံေတြက ထိေရာက္မယ္။ အဲဒီ တူညီတဲ့ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကမယ္။ အဲလုိ တည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့မွ အနာဂါတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကုိ အားလံုးမွာ ရွိၾကေစခ်င္ပါတယ္။ အဲလို ရွိမွသာလ်င္ ဒီကိစၥက ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတ္ာ ယူဆပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဆရာအေနနဲ႔လည္း အတိုခ်ဳပ္ေလး ေျပာေပးပါဦခင္ဗ်။

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆရာေျပာသြားတာကုိလည္း ေထာက္ခံပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ ့ခုနက ဆရာမေျပာသြားသလိုပါပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက ဘာလဲဆုိေတာ့ အာဃာတေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်ည္းကပ္လို႔မရဘူး။ ဥပမာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္လည္းပဲ မွတ္မိတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္က ဂ်ပန္ကုိ အႏုျမဴဗံုး က်ဲလုိက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္မွာ လူေတြ ေသာင္းခ်ီၿပီးေတာ့ ေသဆံုးတယ္။ သန္းခ်ီၿပီးေတာ့ ဒဏ္ရာေတြရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြလည္း ထိခိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ပန္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တကယ့္ကုိ အင္မတန္မွ ရင္းႏွီးတဲ့ မဟာမိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ခုနကေျပာသလိုေပါ့ အၿမဲတမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အာဃာတေတြနဲ႔ စဥ္းစားေနမယ္ အမုန္းတရားေတြနဲ႔ စဥ္းစားေနမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အေျဖကို မေရာက္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေျဖရွင္းမႈပံုစံကေန ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာလ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သံုးလိုက္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြက သဲထဲေရသြန္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သံုးသပ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၁ )ကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္႐ႈ႕နိုင္ပါသည္ http://www.mizzimaburmese.com/article/22157

အပိုင္း ( ၂ )ကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္႐ႈ႕နိုင္ပါသည္ http://www.mizzimaburmese.com/article/22241