မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Universal Music အား The Carpenters မွ အဆိုေတာ္ႀကီးက တရားစြဲဆို

Richard Carpenter က သူေတးသံသြင္းခဲ့သည့္ The Carpenters ၏ Yesterday Once More အပါအ၀င္ ေပါက္သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူပိုင္ခြင့္အတြက္ အနည္းဆံုးေဒၚလာႏွစ္သန္းခန္႔ Universal Music မွ ရရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူက သူတို႔ ဂီတအဖြဲ႔၏ သီခ်င္းမ်ားအား အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားျဖစ္ေသာ iTunes ႏွင့္ Amazon တို႔မွ ဆြဲခ်နားေထာင္ခ အားလံုးေပါင္း၏ နည္းပါးေသာပမာဏကိုသာ Universal Music မွေပးေခ်ခဲ့ေၾကာင္း အခုိင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့ေသာ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ျမိဳ႕တြင္ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့မႈအရ အဆိုပါ ဂီတပညာရွင္ၾကီးဟာ နစ္နာေၾကးအတြက္ တရားစြဲဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒါဟာ ၁၉၈၃ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ သူမ၏ ညီမျဖစ္သူ Karen Carpenter ကိုယ္စားယခုလို အမႈဖြင့္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

The Carpenter အဖြဲ႔ဟာ ၁၉၆၉ခုႏွစ္တုန္းက ဂီတေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ Richard Carpenter ႏွင့္ Karen Carpenter တို႔ျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

Ref: BBC