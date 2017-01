သမၼတ အိုဘားမား ေနာက္ဆံုး ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

မၾကာမီ သမၼတ ရာထူးမွ ဆင္းေပးရေတာ့မည့္ အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အုိဘားမားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ညပိုင္းက ၎၏ သမၼတ တာ၀န္သက္တမ္း ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ဟု သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ရွစ္ႏွစ္တာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတ အုိဘားမားမွာ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ကာ ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္စဥ္ကာလက ထင္ရွားခဲ့သည့္ စကားျဖစ္ေသာ "Yes we can" ကို ယခုႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းတြင္ "Yes we did" ျဖင့္ အဆံုးသတ္ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

အလားတူ ၎၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွစကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားေနၾကရေသာ ၎အားေထာက္ခံသူမ်ားကို ေခၽြးသိပ္ေပးခဲ့သည္။

အလားတူ ေထာက္ခံသူမ်ားအားလည္း ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးအတြက္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ႏွင့္ ပိုမိုမွ်တမႈရွိေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ခုိင္ခိုင္မာမာ ရွိေနေစေရး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အိုဘားမားက တိုက္တြန္းသြားသည္။

" ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးမွာ မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိေနၾကမွာျဖစ္ေပမယ့္ အားလံုးက အတူတူခ်ည္းပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။ အလားတူ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈမရွိမႈတို႔မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က သတိေပးသြားခဲ့သည္။

" ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြ မတူေသာ္ျငားလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕အစည္းေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ေရာကိုယ္ေရာ ႏွစ္ထားဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေနာင္တက္လာမည့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္သမၼတအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း၊ အုိဘားမားလက္ထက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ရွိေနျခင္းတို႔ ရွိေနသကဲ့သုိ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္မွာလည္း ရုရွအစိုးရအေနျဖင့္ ထရန္႔ေရြးေကာက္ပြဲအသာရေရး ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚထားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ား၊ အထက္္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တို႔သည္လည္း ျပန္လည္၍ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစရန္ ရုန္းကန္ေနရလ်က္ရွိရာ ယင္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေရွ႕တြင္ေစာင့္ႀကိဳေနမည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာသည္။

အုိဘားမားအေနျဖင့္ Air Force One ေလယာဥ္ျဖင့္ ၎၏ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္ကို ယခုကဲ့သို႔ ခ်ီကာဂိုသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္အၾကာက ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသည့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာေနရာႏွင့္ သိပ္မကြာလွေသာ ေနရာတြင္ ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိုဘားမားႏွင့္အတူ ဇနီးျဖစ္သူ Michelle Obama အျပင္ ဒုသမၼတ ဂ်ဳိးဘိုင္ဒင္ႏွင့္ ဇနီးတို႔လည္း လုိက္ပါလာခဲ့ၾကသည္။

မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ မထိန္းႏိုင္ဘဲ က်ဆင္းလာေသာ မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္ရင္းျဖင့္ အိုဘားမားက ၎ မိသားစုကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးစကားေျပာၾကားေပးသြားသည္။