ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ (အပုိင္း ၁)

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

မဂၤလာပါ မဇိၩမ ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ာ ။

ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲေငြ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ ၃ ေယာက္ကုိ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ဆရာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ စီးပြားေရး အႀကံေပးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆရာမ ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ သူကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ားမတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ သူကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္းကုိ ပထမဆံုး ေမးပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းကေနၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ေပါ့ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ကုန္ခဲ့တယ္ေပါ့။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ကေနၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရလက္ထက္ထိ ေငြေရးေၾကးေရးေတြ သံုးလာတယ္ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီသံုးခဲ့တဲ့ေငြေတြကေရာ တကယ့္တကယ္ သက္ေရာက္မႈေရာ ရွိရဲ႕လား။ ဆရာ ဘယ္လုိျမင္သလဲ။

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ

ကၽြန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္မွာေရာ အခု သမၼတဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအဖြဲ႔ လက္ထက္မွာေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတာ့ လုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ရ၊ ေတြ႔ရ၊ ၾကားရသေလာက္ေပါ့ေလ ဒီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းရဲ႕ အသီးအပြင့္ကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေက်နပ္ အားရစရာ အေနအထား မရွိေသးဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေယဘုယ် သံုးသပ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ေရာပဲ ခုနကေျပာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကေနၿပီးေတာ့ ထိုက္တန္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ အျမန္ဆံုးရဖို႔ လုိလားေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္းပဲ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလုိ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးရဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔အားျဖင့္ အစုိးရအေနနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့ သေဘာထားႀကီးဖို႔ လုိအပ္တယ္။ ပုိၿပီးေတာ့ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သံုးသပ္ပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ အဲလုိမ်ိဳး အေမွ်ာ္အျမင္အျပင္ ေငြေရးေၾကးေရး သံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ ဘတ္ဂ်က္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြ မ်ားမ်ားယူၿပီးေတာ့မွ တကယ့္ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔ေပမယ့္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကေတာ့ ဆရာ ခုနကေျပာသလိုပဲေပါ့။ အဲေတာ့ လုိအပ္ခ်က္က ဘာေတြမ်ား ရွိေနေသးလဲ။

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ

ကၽြန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံတကာကရတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြ အကူအညီေတြ ဒါေတြကုိ သံုးစြဲတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္အျမင္အားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။ ဆုိလုိခ်င္တဲ့သေဘာက ဒီအေထာက္အပံ့ေတြ အကူအညီေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုးကုိ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ အကူအညီေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ဒီအကူအညီေတြကုိ သံုးစြဲတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလုိ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး အလြယ္တကူ သိရွိ နားလည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့အထိ ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔ လုိအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သံုးသပ္ပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဆရာ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နဲနဲေလး ေမးပါရေစ။ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီပိုက္္ဆံေတြေတာ့ ရလာၿပီ ရလာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္သံုးတဲ့ ဥပမာဆုိၾကပါစုိ႔ ကြန္ဖရန္႔ေတြမွာ သံုးတယ္။ ေနာက္ထပ္ တျခားေရာ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သံုးသင့္လဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္ ဒီၿငိမ္းခ်မး္ေရးအတြက္ တကယ့္ကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ သံုးစြဲမႈမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သံုးသင့္သလဲ။

ဦးေဇာ္ေဖဝင္း

ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဟုတ္ကဲ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ကၽြန္ေတ္ာတို႔က အရင္ဆံုး ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ အင္အားစုေတြအတြင္းမွာ နားလည္မႈရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ အဲဒီ နားလည္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္ဆုိတဲ့အခါမွာ အခမ္းအနားႀကီး ပံုစံမ်ိဳးထက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခတ္ရိုးရိုး ေတြ႔တာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါက ပိုၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းတယ္။ အခမ္းအနားႀကီး ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္လုိ႔ရွိရင္ သူ႔စညး္ကမ္းေတြကုိ လိုက္နာရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ေျပာရဆုိရတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။

အထူးသျဖင့္ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရတာျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ဘာသာစကား အခက္အခဲလည္းရွိမယ္ ေျပာပံုဆုိပံုေတြလည္း အခက္အခဲရွိမယ္ဆုိေတာ့ အခမ္းအနားႀကီးေတြထက္စာရင္ အင္ေဖာ္မယ္ ေတြ႔တဲ့ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြေပါ့ အဲဒါမ်ိဳးေတြကုိ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က ဘာေတြမ်ား လုိခ်င္သလဲ။ ကုိယ့္ဘက္က ဘာေတြေပးႏုိင္သလဲ။ ကိုယ့္ဘက္ကေရာ ဘာေတြလုိခ်င္သလဲဆုိတာကို နားလည္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ သံုးသင့္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခမ္းအနားႀကီးေတြလုပ္တယ္ အဲဒီမွာေတာ့ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတုိင္း ေျပာတဲ့ပံုစံကုိက အခမ္းအနားပံုစံနဲ႔ ေျပာၾကဆိုၾကၿပီးေတာ့ ပြဲၿပီးသြားတာမ်ိဳးဆုိေတာ့ ထိေရာက္မႈ နည္းနည္း နဲတယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ အခမ္းအနားႀကီးေတြထက္က အင္ေဖာ္မာ ေလးေတြလုပ္ပါ။ အဲဒါေတြမွာလည္းပဲ သံုးပါ။

အဲလိုလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးမွာ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္ေတြ မရွိပဲနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးရရင္ ပုိေကာင္းတယ္။ အခုက ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ေနရသေလာက္ကေတာ့ တစ္ဖက္ကလည္း ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႀကီးေတြ ရွိတယ္။ အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးတဲ့ လက္နက္ကုိင္တုိက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ေလးခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ တစ္ဖက္က ႀကိဳတင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႀကီးနဲ႔ လာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဟုိဘက္ကလည္း လုိက္နာရတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲရွိသြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မပါပဲနဲ႔ အင္ေဖာ္မာ ေလးေတြကုိ မ်ားမ်ားလုပ္ၿပီးေတာ့ တစ္ဦးရဲ႕ သေဘာထားကုိ တစ္ဦး ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ေအာင္ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေမးပါရေစ။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔က ႏုိင္ငံတကာကေနၿပီးေတာ့လည္း အကူအညီေတြ အေျမာက္အမ်ား ေပးခဲ့ၿပီးၿပီ ဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကယ့္ကုိ ပိုက္ဆံ ေပးတယ္ အထုပ္လုိက္အထည္လိုက္ေပးတယ္ သံုးၾကစြဲၾကတယ္ တကယ့္တကယ္ ပက္ဆံကုန္ၿပီးေတာ့ေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ရႏုိင္မလား။ ဘာေတြမ်ား လုိေသးလဲ။

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ

ကၽြန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးေပါ့ေလ အေထာက္အပံ့ဆုိတာက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အေရးႀကီးတယ္ေပါ့ေလ။ အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရင္ေတာ့ ဒါ ေငြမရွိရင္ေတာ့ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ မရဘူးေပါ့။ အဲေတာ့ တစ္ဖက္ကလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆရာခုနကေျပာသလုိေပါ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ဖက္ေပါ့ေလ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ဒီႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးေပါ့ေလ အဲဒါကလည္း အရမ္းအေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္ဖက္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ခုနကေျပာတဲ့ ရန္ပံုေငြကလညး္ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္အျမင္ေပါ့ေလ ဒီ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအပုိင္းကုိ စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ခုနကေျပာတဲ့ ရန္ပံုေငြနဲ႔ စပ္ဆက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလုိဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥေတြကုိ လုပ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္အျမင္အားျဖင့္ အဲဒီေဒသခံလူေတြကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိရွိနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သံုးသပ္ပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဆရာမအေနနဲ႔ကေရာ ဆရာမကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ကလာတယ္ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘတ္ဂ်က္ေတြသံုးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္လို႔ရွိရင္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြ အခမ္းအနားေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္ပါပဲ ေငြေတြက ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ယူဆလို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ ခုနကေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ေဆာက္ဖုိ႔ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ တကယ့္တကယ္ ကုိယ့္ေဒသအရပ္ေတြမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြလုပ္ဖုိ႔ အစရွိသည္အားျဖင့္ ဒါေတြကုိလည္း သံုးဖို႔လိုမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ အဲေတာ့ ဆရာမ ရွမ္းျပည္နယ္ အေျခအေနေလးကိုေရာ နဲနဲေျပာျပပါဦ။ တကယ့္တကယ္ ပိုက္ဆံေတြသံုးၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္မယ္ဆုိရင္ ဘာေတြမ်ား အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီလဲ။

ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္း (ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီဝင္)

(Alliance for Gender Inclusion in the Peace Procwess)

မေျပာခင္ ကၽြန္မ ေမတၱာေလး ရပ္ခံခ်င္တာက ကၽြန္မက စကားေျပာတဲ့အခါမွာ အသံက နည္းနည္းေလး အခက္အခဲျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သည္းခံေပးေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားၿပီဆုိရင္ ျဖစ္တဲ့ေဒသမွမဟုတ္ဘူး က်န္တဲ့ေဒသေတြမွာလည္း ႐ိုက္ခတ္္မႈကေတာ့ အကုန္လံုးရွိပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဘ႑ာေငြေတြကုိ ရန္ပံုေငြေတြကုိလည္း အက်ိဳးရွိရွိ သံုးဖို႔လိုပါတယ္။ အဲလိုသံုးတဲ့အခါမွာလည္း အထက္ကပဲ ဆံုးျဖတ္တာမဟုတ္ပဲနဲ႔ တကယ္ပဲ လုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ထားေထာင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဥပမာ ကခ်င္မွာဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ငါးႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အခါမွာ IDP ေတြ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့သူေတြဟာဆိုရင္ သူတို႔မွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြထဲမွာမွ အေျခခံက်ဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြပဲ ေျပာလုိ႔ရွိရင္ ေန႔စဥ္ စားဖို႔ ၿပီးရင္ သူတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရး ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရး ၿပီးရင္ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္လံုၿခံဳမႈ ၿပီးရင္ သူတို႔ေနဖို႔ ဒါေတြက အင္မတန္မွ လုိပါတယ္။ ကခ်င္ေျပာေျပာ ရွမ္းေျပာေျပာ ကယားေျပာေျပာ ဘယ္သူပဲေျပာေျပာ ပဋိပကၡေဒသမွာရွိတဲ့ သူေတြဟာလည္း လိုအပ္ခ်က္ မ်ိဳးစံုရွိေနတယ္။ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ထဲမွာမွ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္က မတူညီျပန္ပါဘူး။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ ႏုိ႔တုိက္မိခင္ေတြ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ လူငယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲ ခြဲေဝမႈမွာျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုရဲ႕အသံကုိ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ေကာင္ဆန္ေတးရွင္း ေတြလည္း မ်ားမ်ားလုပ္ဖုိ႔ လုိမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

အခုဟာက လိုအပ္ခ်က္က အရမ္းမ်ားေနၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖည့္ဆည္းတာက တအားနည္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ နည္းတဲ့အထဲမွာမွ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန စစ္ေရးအေျခအေန အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အျဖတ္ခံေတးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကူညီခ်င္တုိင္းလည္း ကူညီလို႔မရဘူး။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြ အထပ္ထပ္လုိတယ္။ ၿပီးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနစဲကာလမွာ ခုနကတုန္းက ဆရာတုိ႔ေျပာသလို လက္မွတ္မေရးထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရယ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာရွိေနတဲ့ လူေတြဟာလည္း လူသားထဲက လူသားေတြပဲ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဆီကုိကေတာ့ အကူအညီအေထာက္အပံ့နဲ႔ ေရာက္ဖို႔က လံုၿခံဳေရးဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပိတ္ပင္တာေတြကုိ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။

အခုဆုိရင္ ေဆာင္းတြင္း ဒီမွာသာ မသိသာေပမယ့္ ဟုိမွာက အရမ္းကုိ ေအးခဲေနၿပီ။ လူဆုိတာက အရမ္းေအးရင္ ဗိုက္က ပုိၿပီးေတာ့ ဆာတယ္။ ပုိၿပီးေတာ့ ဆာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔မွာက စားစရာက မရွိဘူး။ ဆန္ကလည္း ေပးလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာေတာင္မွ တစ္လကို ၉၀၀၀ ပဲ ဘယ္လုိမွ မေလာက္တာ။ အဲေတာ့ လူအခြင့္အေရးမွာ လူတုိင္းက တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိတယ္။ ဒီ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနတဲ့လူနဲ႔ ရြာမွာေနတဲ့လူနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမွာရွိတဲ့ လူေတြနဲ႔ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ် ရွိတယ္လို႔ဆုိေပမယ့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရန္ပံုေငြေတြ ေထာက္ပံ့မႈ ကြာဟခ်က္ေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဆ၇ာမေျပာသြားတဲ့အထဲမွာေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေျခအေနေတြက လုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးတယ္ဆုိတဲ့ဟာကုိ ေျပာသြားတာေပါ့ေနာ္။ ဆုိေတာ့ ဆရာဦးေဇာ္ေဖဝင္းကုိ ေျပာပါရေစ အဲေတာ့ ဆရာမေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေပါ့ေနာ္ ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ ဘယ္ေလာက္သံုးတယ္ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ ဘာေတြ သံုးသင့္တယ္ဆုိတာကို ေထာက္ျပသြားတာဆုိေတာ့ ဆရာ့အေနနဲ႔ေရာ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ သံုးစြဲတဲ့ အေျခအေနေပ့ါေနာ္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္သံုးစြဲတယ္ ပြင့္လင္ျမင္သာမႈ အေျခအေနကုိ နဲနဲ ထပ္ျဖည့္ေျပာလုိ႔ရမလားမသိဘူး။

ဦးေဇာ္ေဖဝင္း

ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဟုတ္ကဲ့ အဲဒါကေတာ့ အခု ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ေျပာရလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္ သံုးေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္က ႏုိင္ငံျခားက ေထာက္ပံ့တာေတြလည္း ပါသလို ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးရယ္ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးေပါ့ အဲဒီထဲကေနၿပီးေတာ့ ရန္ပံုေငြေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ သံုးစြဲေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ သိရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ေအာင္မွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ သူတုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံရပါတယ္။ အေသးစိတ္ပဲ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာကေပးတဲ့ အကူအညီ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔က်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို အစီအရင္ခံတာက အေသးစိတ္မလုိဘူးေပါ့ ဥပေဒအရ ေျပာလုိ႔ရွိရင္ အဲေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္ကေတာ့ ႀကိဳးေတာ့ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။ အဲဒါကိုလည္းပဲ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကုိ လာၿပီးေတာ့ေျပာရင္ အဲဒါကိုပဲ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေျပာတာပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမယ္၊ အမ်ားပါဝင္ႏုိင္ရမယ္၊ ေအာက္ေျခထိ ျပန္႔ေအာင္လုပ္ရမယ္ စသည္ျဖင့္ ဒါမ်ိဳးေတြကုိေတာ့ ေျပာေနတာရွိပါတယ္။ အဲလိုအထိန္းအကြပ္ေတြ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဗရမ္းဗတာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေပါ့။ တက္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားရတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရသေလာက္ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ကုန္က်သည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြဘက္က ၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္သာရ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲသံုးသံုး ကၽြန္ေတ္ာတို႔အေနနဲ႔ ၾကည္ျဖဴစြာနဲ႔ ခြင့္လႊတ္မွာပါ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။