၂၀၁၆ US box office ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၁၁.၄ ဘီလီယံ စံခ်ိန္သစ္တင္ ရ႐ွိ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ US box office ရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၁၁.၄ ဘီလီယံ ရရွိမႈႏွင့္အတူ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ ဝင္ေငြ ရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ comScore အရ သိရိွရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က “Finding Dory” ဟာ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၄၈၆.၃ သန္းျဖင့္ ထိပ္ဆုံးမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယေနရာမွ “Rogue One: A Star Wars Story” ရုပ္ရွင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ထြက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၄၀၈.၂ သန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Marvel ရဲ႕ “Captain America: Civil War” က ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၄၀၈.၁ သန္းျဖင့္ တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

တျခား ဝင္ေငြျမင့္မားတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ "The Secret Life of Pets" (ေဒၚလာ ၃၆၈.၄ သန္း)၊ "The Jungle Book" (ေဒၚလာ ၃၆၄ သန္း )၊ "Deadpool" (ေဒၚလာ ၃၆၃.၁ သန္း)၊ "Zootopia" (ေဒၚလာ ၃၄၁.၃ သန္း)၊ "Batman v. Superman: Dawn of Justice" (ေဒၚလာ ၃၃၀.၄ သန္း)၊ "Suicide Squad" (ေဒၚလာ ၃၂၅.၁ သန္း) ႏွင့္ "Star Wars: The Force Awakens" (ေဒၚလာ ၂၈၄.၇ သန္း) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

US box office ရဲ႕ ၂၀၁၆ ထိပ္တန္း ဝင္ေငြ အမ်ားဆုံး ရုပ္ရွင္ ၁၀ ကား စာရင္းထဲမွာ Disney မွ ထုတ္တဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြက ထိပ္ဆုံး ၃ ေနရာ အပါအဝင္ ၆ ကားထိ ရွိေနပါတယ္။

