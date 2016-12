အစိုးရကို ခ်စ္လို႔ ေတာင္းပန္ျခင္းဟု ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ေျပာ

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ။ ။ Eleven မီဒီယာ၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအေပၚ ေတာင္းပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယေန႔႐ံုးထုတ္တြင္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေျပာခဲ့ျပီး က်န္းမာေရးအေျခအေနခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ႏွင့္ လက္ရိွအစိုးရကို ခ်စ္လို႔တင္ထားျခင္းဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။

"နံပါတ္ ၁ က ကြၽန္ေတာ္က်န္းမာေရးေတာ္ေတာ္ခ်ဳိ႕ယြင္းေနတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္ေတာ့ ဒီအစိုးရက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္လို႔ ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳက္လို႔ တင္ထားတဲ့အစိုးရ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ေတာင္းပန္တာ " ဟု ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက အထြက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၎၏က်န္းမာေရးအာမခံမွာ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ပယ္ခ်ခံရသည္ဟု သိရသည္။

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ Eleven Media Group ရဲ႕ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးတို႔အား တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးရာတြင္ အာမခံထပ္မံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေပမယ့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ကို ထပ္မံခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္ဟု အမႈ၏ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ဒီေန႔အာမခံေလွ်ာက္တယ္၊ ထပ္အပယ္ခံရတယ္ ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနက လမ္းမွာလည္းပဲ Heart attack ျဖစ္လာတယ္။ ဒီမွာလည္း မထိုင္ႏိုင္ဘူး၊ တံုးလံုးလွဲေနရတယ္။ ေျမာက္ဥကၠလာ ေဆး႐ုႀကီးကို ၀င္ျပခြင့္ျပဳပါဆိုေတာ့ ဒီမွာပဲ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပလိုက္ပါဆိုလို႔ အခု တရားရံုးမွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပေနတယ္" ဟု ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာသည္။ ယေန႔႐ံုးထုတ္တြင္လည္း Eleven CEO မွ ႏွလံုးမွ Internal Pain (အတြင္းပိုင္းမွ နာက်င္မႈ) ေတာက္ေလွ်ာက္ရေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယေန႔ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ တရားလိုဘက္သို႔ စစ္ေဆးရမည့္ေန႔ ျဖစ္ေပမယ့္ တရားလိုက ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစည္းအေ၀းရိွလို႔ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း တရား႐ံုးကို တင္ျပလာသည္ဟု ဦးႀကီးျမင့္၏ ေျဖၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ Daily Eleven သတင္းစာ၌ “ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ႏွစ္ၾကာေသာ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕သည္ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြဲမွားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ The Global News Light of Myanmar တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။