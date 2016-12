Hip Hop စတင္စဥ္က စိန္ေခၚမႈေတြမရိွခဲ့တာ က်ိန္းေသတယ္ဆိုတဲ့ J Me

အသက္ (၁၄)ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက Rap ေတြကို ရြတ္ခဲ့တဲ့သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပရိတ္သတ္အားေပးမႈ အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ Rapper တစ္ေယာက္။ သူကေတာ့ ေတးသံရွင္ J Me ပါ။ Second Generation Rapper တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရပ္တည္ခဲ့ရတာ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္မလဲ။ ကၽြန္မကေတာ့ ယဥ္မြန္ပါ။ အခုဆိုရင္ ေတးသံရွင္ J Me နဲ႔ေတြ႔ဆံုဖို႔အတြက္ သူရွိမယ့္ေနရာကို ေရာက္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္မြန္႔ရဲ႕လက္ထဲမွာေတာ့Yope ေမးခြန္းငါးခုနဲ႔အတူ Yope Red Chair ရွိေနပါတယ္။

YOPE _အစ္ကိုေရမဂၤလာပါရွင့္။

- မဂၤလာပါ။

Yope- အခုလို Yope အစီအစဥ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္ရွင္။ ပထမေမးခြန္းကေပါ့ေနာ္။ ဒီ Second Generation ေတြဆိုတာကေပါ့ေနာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Hip Hop ကို ပိုၿပီးထြန္းကားလာေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ေလ။ အဲ့ဒီ အစ္ကိုတို႔လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ အခုခ်ိန္ထိေပါ့။ ရပ္တည္ခဲ့ရတာ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္မလဲရွင့္။

J Me_ အားလံုးကေတာ့ကိုယ့္ျပႆနာနဲ႔ ကိုယ္ေတြခ်ည္းပဲေပါ့။ ဒါကလည္း မိဘမွမတူတာ။ တစ္ႀကိမ္တည္းမွာေတာ့ ခ်စ္တဲ့လူေတြလည္းရွိသလို အျမင္ကတ္တဲ့လူေတြလည္းရွိတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာ မရွိဘူး။ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ အ့ဲဒီတုန္းက ဘာမွမရွိဘူး။ အဲ့ဒါက်ိန္းေသတယ္။

YOPE _ နံပါတ္၂ ေမးခြန္းမွာေပါ့ေနာ္။ အစ္ကိုက အစ္ကို႔သားသမီးအတြက္ ဘယ္လုိဖခင္မ်ဳိးျဖစ္မလဲ။

J Me_ That is good Question (တကယ့္ေမးခြန္းေကာင္းပဲ) ။ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ လက္ရွိေပါ့ေနာ္။ ပစၥဳပန္မွာေတာ့ ဒါကၽြန္ေတာ္ေျဖခ်င္တဲ့အတိုင္း ေျဖမွာေနာ္။

YOPE _ ရတယ္အစ္ကို။ အဆင္ေျပပါတယ္ရွင့္။

J Me_ ကၽြန္ေတာ္က စကားလံုးအႀကီးႀကီးေတြေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကမေျပာခ်င္ဘူး။ ေတာ္ၾကာဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔။ သိတယ္မလား။ ေျပာလိုက္ရင္ ဒါမ်ိဳးခ်ည္းပဲတို႔၊ ဘာတို႔။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ က်ိန္းေသတာေတာ့ သူတို႔အနာဂတ္အတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆံုး စီစဥ္ေပးထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ဖခင္၊ ကေလးေတြကို ဘာသာနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ဖခင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဘုရားနဲ႔သိခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ ဖခင္တစ္ေယာက္ေတာ့ လံုးဝက်ိန္းေသတယ္။

YOPE _ နံပါတ္၃ ေမးခြန္းမွာေပ့ါေနာ္။ နံပါတ္၃ ေမးခြန္းကေတာ့ အစ္ကိုရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးမွာ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းကို အစ္ကိုအႀကိဳက္ဆံုးျဖစ္မယ္ထင္လဲ။

J Me_ ရွယ္ပဲ။ အႀကိဳက္ဆံုး၊ အကုန္ႀကိဳက္တယ္။

YOPE _ ဘာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလိုအႀကိဳက္ဆံုး ျဖစ္ရတာလဲ။

J Me_ ဘာျဖစ္လ္ို႔လဲဆိုေတာ့ ထူးဆန္းတာက အမွန္အတိုင္း ေျပာရင္ေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုပဲ ျပန္သြားရမွာ။ ဘာျဖစ္လ္ို႔လဲဆိုေတာ့ လူေတြကသာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္မည္းတယ္၊ ျဖဴတယ္ ျဖစ္ေနတာေလ။ ဟိုေနရာက မည္းတယ္။ ဒီေနရာက ႀကီးတယ္။ ဒီေနရာက ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေနရာတိုင္းကို သေဘာက်ပါတယ္။ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အဆင္ေျပေအာင္ ကြက္တိလုပ္ထားေပးတယ္။

YOPE _ ဟုတ္၊ နံပါတ္ ၄ ပါရွင့္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက Hip Hop ဂီတကိုေပါ့ေနာ္။ ကမာၻကို သိေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုဖန္တီးမႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္မိပါလဲရွင့္။

J Me_ကမာၻက မသိတာမဟုတ္ဘူး။ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတာ။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာရဲ႕ကိုယ့္ဦးေႏွာက္နဲ႔ လူ႔ဥာဏ္ကို အမွီျပဳၿပီးေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္၊ ႀကိဳက္သေလာက္လုပ္၊ တစ္ေန႔က်ရင္ကိုယ္နဲ႔ ထိုုက္တန္ဖို႔ ကိုယ့္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေပးတဲ့ေနရာကို ကိုယ္ကအေမြခံရမွာေတာ့ က်ိန္းေသတယ္။

YOPE _အစ္ကို၊ ဒါကနံပါတ္ ၅ ေမးခြန္းေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္း။ အစ္ကိုသာ တမန္ေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ခြင့္ရခ့ဲမယ္ဆိုရင္ လူေတြရဲ႕စိတ္ထဲက ဘာမေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကို ဖ်က္ေပးခ်င္ပါလဲရွင့္။

J Me_ ထူးဆန္းတယ္၊ အဲ့ဒီေမးခြန္းက။ ကၽြန္ေတာ္သာ တမန္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘယ္သူ႔စိတ္ဓာတ္ကို ျပင္မလဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူ႔စိတ္ဓာတ္ကိုမွ ျပင္လို႔မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူ႔ရဲ႕ေရြးခ်ယ္ခြင့္က လူကို ဘုရားကခ်စ္လြန္းလို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားတာ။ နင္ အရက္ေသာက္မလား၊ နင္ဘုရားေက်ာင္းသြားမလား။ ႏွစ္မ်ိဳးပဲ။ နင္ႀကိဳက္တာလုပ္။ ေပးမေသာက္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားက လူကို ဘယ္ေတာ့မွ အတင္းမလုပ္ဘူး။ အတင္းမယံုခိုင္းဘူး။ သူ႔မွာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းလဲေအာင္ ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ သူပဲ လုပ္ႏိုင္တာ။ အဲဒီေတာ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းလဲေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းေပးရတာ။ ဒါပဲရွိတယ္။

YOPE _ အခုလိုညီမတို႔ YOPE အစီအစဥ္မွာ ေမးခြန္း ၅ ခုကို အခ်ိန္ေပးၿပီး ေျဖေပးတဲ့အတြက္လည္း အစ္ကို႔ကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင့္။

J Me_သာ၍ေကာင္းခ်ီး ေပးပါေစ။