တရုတ္တို႔ရဲ႕ ပိုးလမ္းမသစ္မွာ ျမန္မာရဲ႕အခန္းက႑ ဆက္ရွိေနေသးသလား?

တရုတ္ရဲ႕ "One Belt One Road" မဟာဗ်ဴဟာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အခ်က္အခ်ာက်တဲ့၊ အဓိကက်တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအခန္းက႑တစ္ခုကေန ပါဝင္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ေရးထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲဒီေဆာင္းပါး ထုတ္ေဝၿပီးကတည္းက ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလက ျဖစ္ပ်က္ထားသမွ်ေတြ အရ ျမန္မာအေနနဲ႔ အဲဒီအခန္းက႑မွာ ဆက္ရွိမေနေတာ့ပါဘူးလို႔ ေျပာၾကားလာၾကတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလကျဖစ္ထားခဲ့တဲ့ သက္ဆုိင္ရာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စေလ့လာၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္ျမန္မာက ဒီအခန္းက႑မွာ ဆက္ရွိေနေသးသလဲဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဒီေနရာမွာ သတိျပဳရမွာက ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ေခါက္က ေရးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးထဲမွာက ေရေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းေတြကို အဓိကအေလးေပး ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပံုထဲမွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း တရုတ္အတြက္ စြမ္းအင္ဖူလံုႏိုင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြအေၾကာင္း အဓိကထားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ျပန္ၿပီး အေလးထားသံုးသပ္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ဘက္မွာပဲ ေရလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားရမွာျဖစ္သလို ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု အေၾကာင္းေတြပါ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထ၀ီ-ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ဘက္က အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျပန္လည္ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့တာနဲ႔အတူ ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္တို႔အၾကား စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈပိုင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈပိုင္းမွာ ပိုမိုေႏြးေထြးနီးကပ္လာတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေပၚေအးခဲသြားေစခဲ့ၿပီး တရုတ္တုိ႔အေနနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္မႈေတြအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္စဥ္းစားဖို႔ထိ ျဖစ္သြားေစခဲ့ၿပီလို႔ အားလံုးခန္႔မွန္းထင္ျမင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕ ေျမျပင္မွာေတာ့ ဒီထင္ျမင္ခ်က္ေတြအတုိင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနပံုေတာ့လည္း မရပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ အာရွေဒသမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၎တို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရႈျမင္ထားဆဲဆုိတာကို တရုတ္တို႔ဘက္က ျပသေပးေနတဲ့ သံတမန္ဆက္ဆံမႈေတြကုိ ၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာေတြအေနနဲ႔ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္နည္းအရ ဆက္ဆံမႈေတြပိုမိုတုိးတက္လာတာ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပကို မသြားခင္ တရုတ္ကိုသြားခဲ့တာ)၊ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ အဓိကက်တဲ့ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္တာနဲ႔ ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴပို႔ေဆာင္ေရး ေကာ္ရစ္ဒါတို႔ ပါဝင္တဲ့ အျခားရႈပ္ေထြးေနတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာ၊ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသပဋိပကၡဇုန္မွာ တရုတ္တို႔ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ ပါဝင္ေပးတာ စတာေတြကုိ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

အလားတူ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥရပ္အေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဘက္က တုန္႔ျပန္ျပဳမူေနတာေတြဟာလည္း တရုတ္တို႔အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလုိ ဆုပ္ကုိင္ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တရုတ္တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ သံုးသပ္ေဝဖန္ေျပာဆိုတာမ်ဳိးထက္စာရင္ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးမွာ ၀င္မစြက္ဖက္ေရးဆိုတဲ့အခ်က္ကုိပါ ဆြဲကုိင္ဆက္ဆံေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရခိုင္အေရး NLD အစုိးရရဲ႕ ကုိင္တြယ္ပံုအေပၚ အေနာက္အုပ္စုဘက္က တုိးျမင့္ျပစ္တင္သံေတြ ေပၚထြက္လာေနခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အေနာက္အုပ္စုကို ယခုလိုျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ျပႆနာေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဘက္မွာေတာ့ တရုတ္တု႔ိအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးကိစၥမွာ ျပႆနာကို ျပစ္တင္သူဆုိတာထက္ ေျဖရွင္းေပးလိုသူအျဖစ္ ခံယူလုပ္ကုိင္ေနပံုေတြကိုေထာက္ရင္ ဒီပြဲမွာ တရုတ္တို႔ဘက္က အသာရထားတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္ေပးသြင္းမႈကြင္းဆက္နဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ရႈစဥ္းစားျခင္း

လာမယ့္ႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းေျခ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တုိးတက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ADB နဲ႔ အျခားဘ႑ာေရးအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ တရုတ္ဟာ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ကုန္သြယ္မႈေတြကို ေနာက္ထပ္ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ တရုတ္တို႔ဘက္က ျမန္မာရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ယခုေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈဟာလည္း တရုတ္ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မယ့္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေတြအေပၚ အေျခခံမူတည္ၿပီး ထုတ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေၾကာင့္လည္း တရုတ္တို႔အေနနဲ႔ ယခုခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔အတူ ျမစ္ဆံုဆည္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယူနန္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေကာ္ရစ္ဒါအတြက္လည္း ေပ်ာ့ေျပာင္းသိမ္ေမြ႕တဲ့ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပသေပးလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ (BCIM) စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးမႈနဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္တုိးတက္မႈေတြ ျမင္ေတြ႕ထားရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကေန ထြက္ေပၚလာတာကေတာ့ ကိုးလ္ကတၱား၊ ဒါကာ၊ မႏၱေလး၊ ကူမင္းတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္ဖို႔ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္နဲ႔ တယ္လီကြန္းဆုိင္ရာ ေကာ္ရစ္ဒါတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေျမပံုကို ယခုေအာက္က တစ္ခုနဲ႔ အစားထုိးထပ္ၾကည့္လုိက္မယ္ဆိုရင္ ဒီအစီအစဥ္မွာ အဓိကအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ရွိေနတာက မႏၱေလးဆိုတာကို သင္တို႔အေနနဲ႔ သေဘာေပါက္မိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ေျဖရွင္းရဖုိ႔ က်န္ေနဆဲ ကိစၥေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြထဲမွာေတာ့ ရထားလမ္းေတြနဲ႔အတူ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပု႔ိေဆာင္မႈေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ ဖန္တီးေရးတို႔ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကမၻာ့အေရွ႕ျခမ္းနဲ႔ အေနာက္ျခမ္းကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြ ထပ္မံေပၚထြက္လာတာကို ျမင္ရဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လက္ရွိအခ်က္အခ်ာက်တဲ့အေျခအေနကို ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ စင္ကာပူကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနသလို ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ တရုတ္တို႔အေနန႔ဲ မာလက္ကာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္စရာမလိုဘဲ အျခားေသာ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ စြမ္းအင္ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကို ရွာေဖြေနလ်က္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာအေနနဲ႔ကလည္း ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ အေရွ႕- အေနာက္ ကုန္သြယ္မႈေတြန႔ဲပဲ အမ်ားဆံုးလႊမ္းမိုးထားတဲ့ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးမွ်ေခ်ကို လံုးဝေျပာင္းလဲသြားဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက တစ္သီးတစ္ျခားေနထုိင္ခဲ့ရၿပီး ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ နည္းတဲ့ေနရာေဒသက ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြအေနနဲ႔ ရထား ဒါမွမဟုတ္ ေရယာဥ္သေဘၤာေတြအသံုးျပဳရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွိေနတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စရိတ္စားက ပိုမိုသက္သာလာႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ျပန္လည္စဥ္းစားဖုိ႔ ႏိုင္ငံဘက္က ခြင့္ျပဳေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ADB ရဲ႕ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရေတာ့ မီးရထားဟာ သေဘာၤထက္စာရင္ ပိုမိုအကုန္အက်သက္သာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ယင္းေလ့လာခ်က္မွာေတာ့ ယခင္ စနစ္ေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္တြက္ခ်က္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုလိုမ်ဳိး ရထားလမ္းအကြာအေ၀းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကိစၥရပ္ေတြကို ထည့္တြက္ထားျခင္းေတာ့မရွိပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ မီးရထားကုန္တြဲေတြက ေရယာဥ္သေဘၤာတစ္စီးရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းထက္ သံုးဆ ပိုမိုသြားလာႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းသစ္ေတြေၾကာင့္ ပိုထြက္လာႏိုင္မယ့္ ေငြပိုေငြလံွ်ေတြက ကုန္စည္းေပးသြင္းမႈကြင္းဆက္အတြက္ စုေဆာင္းရရိွမႈေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရွည္ၾကာလွတဲ့ ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္ေတြေပၚမွာ မူတည္ေနတဲ့ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈနဲ႔အတူ အခ်ိန္၊ ကုန္က်စရိတ္ ပမာဏတို႔ကို ပိုမိုသက္သာႏိုင္ေရး တုိင္းတာတြက္ခ်က္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရေၾကာင္းကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ပို႔ေဆာင္ရတဲ့့ၾကာခ်ိန္နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ကို ပိုမိုသက္သာလာေစႏုိင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ဆိပ္ကမ္းေတြနဲ႔ ကုန္စည္အမ်ားအျပား လက္ခံႏိုင္မယ့္ အခ်က္အခ်ာေနရာေတြ ထူေထာင္တာမ်ဳိးေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အထက္ပါအေၾကာင္းတရားေတြအတြက္ အဓိကဆိပ္ကမ္းေတြ၊ တူးေျမာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲစဥ္းစားေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခုေဖာ္ျပပါအရာအားလံုးနဲ႔ ေရေၾကာင္းကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုအဆင္ေျပတိုးတက္ေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးပိုင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပို႔ေဆာင္ေရးေျမပံုတြင္ေတြ႕ရတဲ့ အေထာက္အထားမ်ားအတုိင္း ေရေၾကာင္းနဲ႔ မီးရထား ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာနဲ႔အတူ ျမန္မာသည္လည္း တရုတ္ရဲ႕ "One Belt One Road" မဟာဗ်ဴဟာမွာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကေန ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒူဘုိင္းႏိုင္ငံကို ၾကည့္ၿပီး ျမန္မာအေနနဲ႔ သင္ခန္းစာယူႏုိင္ဖို႔လုိပါတယ္။ ဒီလိုသာဆုိရင္ ယခင္ေရေၾကာင္းနဲ႔ပဲ တင္ပို႔ေနတဲ့ ကုန္စည္ပမာဏ အမ်ားအျပားကို ရထားနဲ႔ေျပာင္းလဲတင္ပို႔ႏိုင္ဖုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလို ယင္းအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လက္ရွိအဓိကကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေတြကေန ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္သြားနိုင္ဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒူဘုိင္းအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိး ပံုစံနဲ႔ပဲ ယင္းရဲ႕ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာရဲ႕ တည္ေနရာတည္ရွိပံုကလည္း တရုတ္တို႔ရဲ႕ တရုတ္ရဲ႕ "One Belt One Road" မဟာဗ်ဴဟာျဖန္႔က်က္မႈမွာ အဓိကက်တဲ့ ေနရာအကြက္အကြင္းေကာင္းတစ္ခုမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလိုေနရာေကာင္းမွာရွိေနမႈကို လက္ေတြ႕အက်ဳိးျဖစ္ေအာင္အသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြအတြင္း ကုန္စည္အမ်ားအျပား၀င္ထြက္လက္ခံႏုိင္မယ့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေတြ ရွိထားႏိုင္ဖို႔လုိပါတယ္။