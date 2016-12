ေဝဖန္ေရးဆရာမ်ား အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္စာရင္းမွာ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ဘီယြန္းေဆးရဲ႕ Lemonade အယ္လ္ဘမ္

ႏိုင္ငံေရးစိတ္မ်ားကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသြားေစႏုိင္ေသာ အဆိုေတာ္ဘီယြန္းေဆးရဲ႕ အယ္လ္ဘမ္ Lemonade ဟာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းေ၀ဖန္ေရးဆရာမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ခဲ့တဲ့ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခုအျဖစ္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သူမ၏ အယ္လ္ဘမ္ဟာ လူမည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ သီခ်င္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ဘီယြန္းေဆး ရဲ႕အယ္လ္ဘမ္ဟာ ေဒးဗစ္ဘို၀ီရဲ႕ သူ မေသဆံုးခင္၂ရက္အလို ဇန္န၀ါရီလမွာ ထြက္ရွိထားခဲ့တဲ့ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလက္ရာျဖစ္သည့္ အလြမ္းေတးသီဖြဲ႔ထားတဲ့ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္္ကို ေက်ာ္ ျဖတ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးေနရာကို ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါစာရင္းထဲတြင္ ဘီယြန္းေဆးရဲ႕ညီမျဖစ္သူ အဆိုေတာ္ Solange ရဲ႕အယ္လ္ဘမ္ျဖစ္တဲ့ A Seat At The Table က နံပါတ္ငါးေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

အေကာင္းဆံုးအယ္လ္ဘမ္ဆယ္ခုစာရင္းကေတာ့ ေအာက္ပါအ တိုင္းျဖစ္ပါသည္။

1) Beyonce – Lemonad

(2) David Bowie - Blackstar

(3) Frank Ocean - Blonde

(4) Chance The Rapper - Coloring Book

(5) Solange - A Seat At The Table

(6) Kanye West - The Life Of Pablo

(7) A Tribe Called Quest - We Got It From Here... Thank You 4 Your Service

(8) Radiohead - A Moon Shaped Pool

(9) Angel Olsen - My Woman

(10) Mitski - Puberty 2

Ref: BBC